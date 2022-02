Putin hyller Frankrikes innsats for Ukraina-løsning

– Denne diskusjonen kan bli et skritt i den retningen vi er nødt til å gå, mot en nedtrapping, sa Macron da han kom til møtet i Moskva. Han etterlyste «svar som er til nytte for Russland og hele resten av Europa».

Macron sa han hadde reist til den russiske hovedstaden for å ta tak i «den kritiske situasjonen i Europa».

Vladimir Putin ønsket den franske presidenten velkommen med ordene «kjære Emmanuel» og sa at Russland og Frankrike «deler bekymringene for sikkerheten i Europa». Han skrøt av Macrons innsats den siste tiden.

– Jeg ser hvilken innsats Frankrikes ledelse har lagt ned for å løse sikkerhetssituasjonen i Europa … det vil si å løse krisen sørøst i Ukraina, sa Putin.

Tysklands statsminister besøker Biden i Det hvite hus

Russlands opptrapping langs grensa mot Ukraina ventes å bli tema når Tysklands statsminister Olaf Scholz besøker USAs Joe Biden i Det hvite hus mandag.

Turen blir Scholz' første til Washington etter at han ble valgt, men situasjonen langs den russisk-ukrainske grensen gjør besøket alt annet en rutinemessig.

Den transatlantiske alliansen mellom Tyskland og USA er trukket i tvil som følge av den tyske tilslutningen til Nord Stream 2-prosjektet med Russland, som både USA og østeuropeiske land har kritisert tungt. Tyskland har også blitt kritisert for manglende vilje til å sende våpen til Ukraina.

– Det er et feilaktig bilde

Tysklands statsminister Olaf Scholz (i bakgrunnen) utelukker ikke at et eventuelt russisk angrep på Ukraina vil få følger for Nord Stream 2-rørledningen. Her under et besøk av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i Berlin. Foto: AP / NTB Foto: NTB

Kort tid før avreise til Washington avviste Scholz i et intervju med kringkasteren ARD at Tyskland under hans ledelse nå er det svakeste leddet i Nato.

– Det er et feilaktig bilde, som heller ikke er fremtredende i Washington, sa han.

Scholz' besøk er starten på en diplomatisk offensiv fra Tyskland, som ender med at den tyske statsministeren besøker Kiev og senere Moskva neste uke.

Før det møtes lederne for Latvia, Litauen og Estland i Berlin, og det skal være samtaler mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og Polens president Andzej Duda. Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock er på sin side mandag i Ukraina, der hun skal møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og utenriksminister Dmytro Kuleba i Kiev.

Tema for samtalene der ventes å være Tysklands respons på Ukrainas bønn om våpenleveranser, noe den tyske regjeringen hittil har avvist.

Ungarns statsminister mener det burde være mulig å bygge bro over uenighetene

Etter et møte i Moskva med Ungarns statsminister Viktor Orban i forrige uke sa Putin at han håper på en løsning, men at det ikke blir enkelt.

Orban sa at situasjonen er alvorlig, og at det er stor uenighet. Han mener likevel det burde være mulig å bygge bro over uenighetene og komme fram til en avtale som sikrer Russlands sikkerhetsbehov og som Nato kan akseptere.

Orban, som er i en unik posisjon ved å ha nære bånd til Putin samtidig som Ungarn er Nato-medlem, gjorde det klart at ingen europeisk leder ønsker krig.

Han har unnlatt å ta et klart standpunkt til Russlands styrkeoppbygging langs Ukrainas grenser, og noen av hans motstandere hjemme har kritisert turen til Moskva som et svik mot Ungarns interesser og vestlige partnere.

Etter møtet beklaget Putin igjen at Vesten ikke vil imøtekomme Russlands krav om at Ukraina ikke blir medlem av Nato, ikke vil la være å utplassere våpen nær Russlands grense, og ikke vil trekke tilbake styrker fra Øst-Europa.