Jens Stoltenberg ble fredag presentert som ny sentralbanksjef. Ansettelsen er omdiskutert på grunn av hans tidligere jobber som Arbeiderparti-leder og statsminister. Han har bånd til en rekke av dagens regjeringsmedlemmer, både som tidligere sjef og kollega.

På en pressekonferanse fredag fortalte Stoltenberg at han ikke ville melde seg ut av Arbeiderpartiet når han overtar jobben som sentralbanksjef.

Stoltenberg har vært medlem av Arbeiderpartiet gjennom sine åtte år som Natos generalsekretær, men ikke hatt verv eller vært aktiv i partiet. Han omtalte på pressekonferansen kunnskap om politiske prosesser som ferskvare og viser til at han ikke har deltatt i noen offentlig politisk debatt siden han startet i jobben som Natos generalsekretær.

– Så jeg har ikke tenkt å ha noe verv i Arbeiderpartiet, jeg har ikke tenkt å være aktiv i Arbeiderpartiet, jeg har ikke tenkt til på andre måter å bidra til Arbeiderpartiet – men jeg er jo fortsatt sosialdemokrat, og jeg tenker det er ærligere og redeligere å vedstå seg det grunnsynet, sa Stoltenberg.

Rotevatn: – Det skuffer meg

Stoltenberg viste til at han gjennom hele sin periode som sjef i Nato ikke har lagt skjul på sitt politiske ståsted i møte med andre lands regjeringsledere.

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn reagerer på ansettelsen av Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef. Foto: Terje Pedersen / NTB

Venstre-politiker Sveinung Rotevatn er klinkende klar på at Stoltenberg bør melde seg ut av partiet.

– Eg konstaterer at vi no får ein sentralbanksjef som er medlem i det største regjeringspartiet. Sjølv om det sjølvsagt ikkje er hemmeleg kva Stoltenberg stemmer, understrekar dette det problematiske: Vi har, for første gong i moderne tid, fått ein partipolitikar som sentralbanksjef. Det burde ikkje skjedd, og det skuffar meg at Stoltenberg overhodet ikkje ser ut til å reflektere over at dette er problematisk, skriver han i en melding til VG.

Ble ikke oppfordret til å melde seg ut

Stoltenberg opplyste Finansdepartementet om at han ville beholde medlemskapet sitt, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Finansministeren sier til VG at Stoltenberg ikke har blitt oppfordret til å melde seg ut av Arbeiderpartiet.

Høyre-nestleder Tina Bru mener det ville vært lurt av Stoltenberg å melde seg ut.

– Jeg tenker at hvis man er opptatt av å ivareta tilliten til uavhengige til banken, så kunne det vært en enkelt måte vist nettopp det: Å ivareta uavhengigheten ved å ikke være medlem av Arbeiderpartiet lengre, sier hun til VG.