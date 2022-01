Regjeringspartiene skal være enige om at det beste for Italia er at Mattarella blir sittende.

Den italienske nasjonalforsamlingen har i nesten en uke forsøkt å bli enige om en ny president. Så langt har det ikke vært mulig å finne en kompromisskandidat med tilstrekkelig oppslutning.

En sjuende avstemning ble holdt lørdag. Flere av partilederne varslet i forkant at deres representanter ville stemme blankt eller avstå.

80 år gamle Mattarella har gitt klar beskjed om at han ikke ønsker en ny periode på sju år. Men nå blir han trolig bedt om å ombestemme seg, noe som bekreftes av TV-stasjonen RaiNews24. De melder at Draghi kontakter andre politiske ledere og ber dem slutte opp om Mattarella.

Også høyrepopulisten Matteo Salvini sier det er på tide å be Mattarella om å revurdere sin beslutning.

For en drøy uke siden ble Draghi (74) og tidligere statsminister Silvio Berlusconi (85) regnet som favoritter til å etterfølge Mattarella. Deretter trakk Berlusconi sitt kandidatur, og heller ikke Draghi har fått den nødvendige oppslutningen.