– Det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte har begått et grovt bedrageri, leser tingrettsdommer Steinar Backe fra dommen fredag formiddag, ifølge TV 2.

Totalt dømmes Hege Haukeland Liadal for å ha levert 61 feilaktige reiseregninger mellom høsten 2016 og 2018. Hun mottok da 125.353 kroner hun ikke hadde krav på.

Liadal dømmes også til å betale tilbake 99.000 kroner til Stortinget. Hun må betale rundt 30.000 kroner i sakskostnader.

Nekter for å ha handlet forsettlig

Liadal ble i 2021 tiltalt etter straffelovens paragraf 372 for å ha levert en rekke fiktive reiseregninger til Stortinget. Saken ble rullet opp etter avsløringer i Aftenposten om Liadals reiseregninger.

Hun var tiltalt for å ha oppgitt feil opplysninger om reiser som enten ikke ble gjennomført, som ikke var knyttet til vervet hennes som stortingsrepresentant, eller som ikke utløste noen rett til reiserefusjon, eller at opplysninger som ga en større utbetaling, ble lagt til.

Liadal har erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri.

– Det jeg er mest lei meg for, er at jeg har vært unøyaktig. Jeg håper å bli trodd på at jeg ikke har gjort det for min egen berikelse, sa Liadal under rettssaken i november, ifølge TV 2.

Statsadvokaten la ned påstand om ni måneders fengsel for Liadal, men tingretten har altså lagt seg noe lavere enn dette.

– Trist når vi får saker som dette

– Dette er en alvorlig sak, både for Hege Liadal og for politikken, sier partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet i en uttalelse til NTB.

– Politikere er avhengige av folks tillit, og det er trist når vi får saker som dette. Vi tar dommen fra Oslo tingrett til etterretning og er glad for at Liadal hele tiden har sagt at hun vil gjøre opp for seg. Samtidig har Hege i flere år gjort en god jobb som folkevalgt for vårt parti, og vi vil støtte henne som medmenneske i tida som kommer, sier Stenseng.