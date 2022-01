Tidligere hadde alle som ikke identifiserer seg som menn, stemmerett under parolemøtet i Oslo. Etter en vedtektsendring er nå ordlyden at dette kun gjelder de som identifiserer seg som kvinner, skriver Klassekampen.

Dermed har ikke lenger ikke-binære, folk som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, stemmerett. Det bør de ha, mener likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Problemet er ikke at for mange engasjerer seg rundt den viktige 8. mars-dagen. Men for få. Så ja, det bør de, skriver hun i en epost til Klassekampen.

8. mars-komiteen i Oslo mener at statsråden viser dårlig rolleforståelse.

– Med den makta hun har, legger hun premissene for arrangementet. Vi tenker at hun kunne holdt seg utenfor å mene noe om det som et demokratisk møte har vedtatt, sier Maiken Sætran Lium.

Hun er aktiv i Sosialistisk Ungdom, men snakker på vegne av arbeidsutvalget til komiteen.

Hensikten er ikke å utestenge ikke-binære, ifølge Lium.

– Kvinnedagen er en dag for kvinnekamp, som bør defineres av kvinner. Det var intensjonen bak vedtektsendringen. Vi støtter selvfølgelig også opp om alle andre dager for undertrykte grupper, sier hun.