Spenningen mellom USA og Russland har økt kraftig etter at Russland utplasserte 100.000 soldater rundt Ukraina og utløste frykt i Vesten for en ny invasjon av Ukraina etter okkupasjonen av Krim-halvøya i 2014.

Som normalt har mange konservative gått inn for en hard amerikansk respons, men i motsetning til før har det spredt seg en klart prorussisk holdning i en stor del av det republikanske partiet, som Donald Trump kontrollerer.

Republikanere både i Kongressen og på valgkamp rundt om i landet har brutt med konservativ, Nato-vennlig tradisjon og hevder høylytt at USA ikke burde være involvert i konflikten.

Mer opptatt av Mexico-grensa

– Ukraina er over 5.000 miles herfra. Farlig narkotika og voldelig kriminalitet krysser bakgården til mine velgere, tvitret den høyreradikale kongressrepresentanten fra Arizona, Paul Gosar.

Toppledelsen til republikanerne, blant annet i Senatet, støtter Ukrainas suverenitet. Men på grasrota er det annerledes. Der avviser mange den globale innstillingen til Ronald Reagan og George W. Bush.

Analytikere sier at denne holdningen delvis har sin bakgrunn i den upopulære Irak-krigen og den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan.

Putin-vennlig Trump

Men den reflekterer også en russiskvennlig holdning som vokste fram med Trump, som hyllet Vladimir Putin og kalte ham en høyt respektert leder.

– Sumpen vil sende soldater for å slåss mot en invasjon av Ukraina. Men de vil ikke sende styrker for å stanse invasjonen av USA fordi det er de som åpner for den, sa Trump-talskvinne Liz Harrington torsdag.

Med «sumpen» mener hun politikerne i Washington, og med invasjonen av USA mener hun migranter og flyktninger på grensa til Mexico.

Disse holdningene har dukket opp i valgkampen også, blant annet i Ohio der to republikanske kandidater, venturekapitalisten J.D. Vance og Bernie Moreno, anklager Biden-administrasjonen for å være mer opptatt av Ukrainas grenser enn USAs grense mot Mexico.

Pro-russisk i Fox News

Mange velgere ser ut til å ha blitt påvirket av en strøm av russiskvennlig retorikk som Tucker Carlson, en av USAs fremste høyreradikale mediestemmer, presenterer på Fox News.

Han mener USA burde støtte det energirike Russland framfor Ukraina.

Den demokratiske kongressrepresentanten Tom Malinowski sier at han får flere telefoner fra velgere som siterer Carlson og er opprørt over at USA ikke støtter Russland.

Carly Cooperman, en demokratisk valgforsker som nylig skrev en bok om splittelsen i amerikansk politikk, sier at en betydelig del av republikanerne nå ser på Putins Russland som en høyrenasjonalistisk alliert.

Han sier at Trump har hatt stor innflytelse for å skape slike holdninger siden han har et mer positivt syn på Russland, og det samme gjelder Tucker Carlson, som går langt i å argumentere for russiske syn.