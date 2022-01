– NRK Debatten nå: Tema er Taliban på luksustur i Norge. Det eneste partiet som tydeligvis er imot å rulle ut rød løper til Taliban, er ikke invitert. Hva i all verden er det NRK holder på med?, spurte Listhaug på Facebook.

Frp har vært regjeringens fremste kritiker av det regisserte besøket fra opprørsbevegelsen, som har tusenvis av liv på samvittigheten etter mange års krig og terror i Afghanistan.

– Taliban plyndret ambassaden vår i Kabul

Frp-leder Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: NTB

Da privatflyet landet på Gardermoen tidligere denne uken, gikk det ikke lang tid før Listhaug gikk til frontalangrep, både på Taliban og den norske regjeringen.

– Det vi ser, er at Taliban allerede er i gang med å bruke dette kynisk og sier at møtene i Oslo er et steg i retning av anerkjennelse. Og når den norske regjeringen møter dem i dag, vil jo det bare forsterke det bildet. Dette er en organisasjon som for under seks måneder siden plyndret ambassaden vår i Kabul, og nå har man møter med regjeringen, sa Listhaug til NTB.

Frp måtte følge «Debatten» på TV



I tirsdagens utgave av «Debatten» var flere norsk-afghanere invitert til å diskutere ulike sider ved besøket, og blant annet signaleffekten det gir. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) deltok også, men altså ingen fra Frp.

Sylvi Listhaug mener det burde ha vært en selvfølge at opposisjonspartiet som har frontet den tøffeste kritikken, burde få slippe til i beste sendetid. I stedet måtte de følge debatten på TV.