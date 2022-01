– Redd Barna reagerer sterkt på at Une gjenopptar behandlingen av Afghanistan-saker. Vi forventer at ingen barn blir returnert til Afghanistan slik situasjonen er nå, sier spesialrådgiver for barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset, i Redd Barna.

– Vi har nettopp hentet mennesker ut av Afghanistan fordi situasjonen der er livsfarlig og ustabil. Vi kan ikke sende folk tilbake, mer eller mindre på samme fly som vi hentet folk ut med, sier innvandringspolitisk talsperson i SV, Grete Wold.

Saksbehandlingen ble stanset da Taliban rykket fram og tok makten i fjor.

Vil ha amnesti

Une varsler at det nå i første omgang dreier seg om forberedende saksbehandling av tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold.

– Rødt krever amnesti for de 190 afghanerne dette gjelder. Det er et stort paradoks at norske utlendingsmyndigheter er i ferd med å sende folk til et land som vi evakuerte 800 afghanere fra i august i fjor, sier Rødts stortingspolitiker Tobias Drevland Lund.

– Jeg er redd Norge er i ferd med å sende mennesker i døden og det må vi gjøre alt for å unngå, sier han.

Noen kan få utreiseplikt

Stansen i utreiseplikten for afghanere med avslag i Norge oppheves fra 1. mars.

Une skriver at dette kan bety at noen igjen får utreiseplikt, og at det skal gjøres individuelle vurderinger i hver sak. Det vises til nye vurderinger gjort i januar som tilsier at situasjonen nå ikke er så uforutsigbar lenger.

SV mener det ikke er mulig å returnere mennesker til Afghanistan nå.

– Jeg håper dette i det minste kan bety at flere får opphold i Norge når de nå får behandlet søknadene sine på nytt. Afghanistan er ikke i en situasjon hvor vi kan returnere mennesker, da er den eneste løsningen å gi disse menneskene et liv her i Norge, sier Wold i SV.

– Må behandles på nytt

Også Redd Barna trekker fram at sakene må behandles på nytt i lys av den dramatiske og ustabile situasjonen i landet.

– Og det er avgjørende å unngå at barn eller foreldre til barn returneres til en ekstrem, usikker situasjon i Afghanistan, sier Engeset.

Det er ifølge FN og verdenssamfunnet en stor humanitær krise i Afghanistan som følge av at deler av samfunnet kollapset da Taliban tok makten. I tillegg er en lang rekke personer blitt evakuert fra landet fordi de frykter å bli utsatt for undertrykkelse av Taliban-regimet.