Russland og Ukraina enige om nye samtaler

Fra Russland deltok blant andre tidligere visestatsminister Dmitrij Kozak, mens Ukraina sendte Andrij Jermak, som er en av president Zelenskijs fremste rådgivere. Diplomater fra Tyskland og Frankrike var også til stede på møtet, som varte i drøye åtte timer onsdag.

Enighet om våpenhvile



Der ble de enige om at våpenhvilen i Øst-Ukraina må fortsette. Samtalene skal ikke ha vært lette, ifølge partene. Kozak bekrefter at de neste samtalene mellom de to landene vil finne sted om to uker i Berlin.

Den franske presidentens kontor la ut en uttalelse etter samtalene hvor det sto at partene har en ubetinget respekt for våpenhvilen.

Samtalene fokuserte på Minsk-avtalen fra 2015, en fredsavtale, med sikte på å få en slutt på den langvarige konflikten mellom Ukraina og Russland. Uttalelsen nevnte ikke de nåværende bekymringene om en russisk invasjon av Ukraina.