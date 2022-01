Sverige sier seg fornøyd med å stå utenfor Nato

På en pressekonferanse mandag sa Stoltenberg at Nato gjerne samarbeider med Sverige og Finland, og at døra står åpen for begge land.

– Vi står fast på ved ethvert lands rett til å velge sine allianser. Natos dør er fortsatt åpen. Det er bare opp til Finland og Sverige å velge sin egen vei, ikke Russland, ikke noen annen, fastslo Stoltenberg.

Men det så ikke ut til at Nato kan regne med noen nye medlemskapssøknader med det første.

– Vi har lang erfaring med den militære alliansefriheten som vi har vært godt tjent med lenge, også i veldig vanskelige situasjoner. Vi er overbevist om at det fortsetter å tjene oss vel, sa Linde.

Også Finlands utenriksminister Pekka Haavisto deltok på pressekonferansen.