Listhaug ut mot Søreides Taliban-kritikk: – Hult

Listhaug viser til at Søreide, som leder Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (DUUFK), ble varslet om Taliban-besøket på forhånd av regjeringen.

– Vi synes det er hult at hun kritiserer regjeringen for å ikke informere DUUFK all den tid hun selv har hatt muligheten til å kalle sammen komiteen. Dette gir § 16 i Stortingets forretningsorden henne mulighet til som komiteens leder, når hun mener det er nødvendig. Det er oppsiktsvekkende at hun unnlot å gjøre det basert på det hun nå sier, sier Listhaug i en epost til NTB.

Søreide kritiserte mandag regjeringen for å ikke varsle DUUFK godt nok om møtene med Taliban i Norge.

– DUUFK ble ikke informert i forkant av møtene med Taliban. Som komiteleder fikk jeg et kort varsel fra utenriksministeren om at møtene skulle avholdes, men det ble ikke gitt informasjon om delegasjon eller øvrig opplegg, sier Søreide til NRK.

Listhaug kaller Søreides kritikk en avledningsmanøver.

– Kritikken av regjeringen ser ut som en avledningsmanøver siden Høyre ser ut til å støtte Ap og Sp-regjeringen fullt ut i deres beslutning og å invitere Taliban til Norge. Som komiteens leder burde hun på selvstendig grunnlag sørget for å legge til rette for at alle partiene kunne få informasjon slik at en ikke måtte lese om en så viktig utenrikspolitisk sak i mediene, sier Listhaug.

NTB har vært i kontakt med Høyre. De avslo å svare på Listhaugs kritikk.