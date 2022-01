Men Draghi er langt fra sikret posisjonen når parlamentet mandag begynner å stemme over hvem som skal bli landets nye president.

Draghi regnes som favoritten etter at tidligere statsminister Silvio Berlusconi trakk seg i helgen, men landet mangler fortsatt en klar kandidat til vervet.

Draghi møter dessuten sterk motstand fra Berlusconis parti, Forza Italia, og Matteo Salvini fra det innvandringsfiendtlige partiet Lega, som ber Draghi bli der han er.

– Det vil være farlig for Italia i en vanskelig økonomisk tid å bygge opp en ny regjering fra bunnen av. Landet vil stoppe opp i flere dager, sa Salvini til pressen søndag.

Hemmelig avstemning

Lederen for sentrum-venstre-partiet Partito Democratico ga på sin side Draghi gode skussmål og sa at han har vært en «ekstraordinær» ressurs for Italia, og insisterte samtidig på at samtalene med statsministeren kommer til å fortsette:

– Draghis kandidatur ligger på bordet, sa han til TV-kanalen Rai.

Italias presidentskap er i hovedsak seremoniell, men statsoverhodet har betydelig makt under politiske kriser og kan blant annet oppløse parlamentet, velge ny statsminister eller nekte å gi regjeringsmandat til ustabile koalisjoner.

Presidenten blir valgt av parlamentet i en hemmelig avstemning som strekker seg over flere dager, og som involverer mer enn 1.000 parlamentsmedlemmer, senatorer og regionale representanter.

Frykter kaos

Draghi har vært Italias statsminister siden 13. februar i fjor, da han ble bedt om å danne en tverrpolitisk koalisjon etter at regjeringsforhandlingene i landet brøt sammen.

Han har tidligere vært sjef både i den italienske sentralbanken og spilte en sentral rolle i å redusere Italias offentlige gjeld og årlige budsjettunderskudd, som ga ham kallenavnet «Super Mario» i Italia. Draghi har også vært leder for Den europeiske sentralbanken (ESB).

Mange regner Draghi som den best kvalifiserte kandidaten til presidentvervet, men flere frykter også at hans avgang som statsminister vil føre til kaos.

De ulike partiene i Draghis koalisjonsregjering er allerede i gang med å posisjonere seg foran neste års parlamentsvalg, og ustabiliteten det medfører kan potensielt sette EU-midler i fare.

– Dette er et viktig og veldig komplisert valg fordi partiene er så svake og fragmenterte, sier Giovanni Orsina ved Luiss School of Government i Roma til AFP.

EU-reformer

Italias valgsystem er notorisk ustabilt og landet har hatt en rekke forskjellige regjeringer siden andre verdenskrig. I løpet av Sergio Mattarellas sju år lange presidentperiode, har det vært hele fem ulike regjeringer i Italia.

Men Draghis regjering, som består av nesten hele partifloraen i Italia, har vært oppsiktsvekkende stabil. Landets økonomi er nå i ferd med å vokse igjen etter en lang periode med tilbakegang som følge av coronapandemien.

Draghi har satt i gang en rekke reformer i Italia for å få tilgang til EUs økonomiske hjelpepakke, og mange internasjonale investorer frykter at det gjeldstyngede landet skal gå bort fra reformplanene dersom Draghi forlater statsministerkontoret.

Andre mener Draghi vil gjøre bedre nytte av seg som president ettersom han da kan sikre politisk stabilitet i landet, samt sørge for gode relasjoner til Brussel – særlig dersom ytre høyre fløy stikker av med seieren i neste parlamentsvalg.

74-åringen har selv hintet om at han er interessert i stillingen, men har siden latt være å kommentere saken.

Coronasyk

Første runde med avstemning i presidentvalget går av stabelen i det italienske underhuset mandag ettermiddag. Resultatene er ventet samme kveld, selv om krav til avstand mellom representantene forsinker prosessen.

Eksperter tror imidlertid ikke det vil avtegne seg noen reelle resultater før torsdag. Da heves terskelen for å vinne fra to tredjedels flertall til et absolutt flertall av parlamentsmedlemmene.

Uansett kommer ikke landets neste president til å hete Silvio Berlusconi. Selv hevdet den styrtrike eksstatsministeren at han trakk seg av hensyn til nasjonens ve og vel, men mediene spekulerer i at det heller skyldes bekymringer knyttet til skrantende helse.

Berlusconi har vært inn og ut av sykehus siden september 2020, da han ble smittet av coronaviruset, og ble igjen innskrevet ved sykehuset i Milano søndag – angivelig for en rutinesjekk.

Berlusconi er også involvert i flere rettsprosesser knyttet til de beryktede «bunga bunga»-sexfestene.