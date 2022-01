Det er ikke ventet noen felles uttalelse eller erklæring etter møtevirksomheten på Soria Moria mandag.

Dagen startet med at de forskjellige landene som har sendt spesialrepresentanter til Norge, gikk i møter med representanter fra det afghanske sivilsamfunnet. Det inkluderer blant annet folk på flukt fra Taliban-styrte Kabul.

Fra cirka klokken 10 skal landene – og Norge – deretter gå i møter med Taliban. Dette er møter som det er ventet at vil vare utover store deler av dagen.

Det er også mulig at det blir møter direkte mellom Taliban og noen av landene som deltar. Landene som har sendt spesialrepresentanter til Oslo-møtene, er USA, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Italia og EU.

USA håper på stabilitet i landet

Tyske myndigheter har opplyst til NTB at det er naturlig å snakke med Taliban, mens USA opplyser at de er takknemlige for at Norge har tatt initiativet til dette.

– Vi takker Norge for å organisere disse viktige møtene som også inkluderer flere av våre viktige allierte i Europa og muligheter for bilaterale samtaler med de afghanske representantene, sier en talsperson i amerikansk UD til NTB.

– Vi håper oslomøtene vil hjelpe oss å lindre lidelsen til det afghanske folket og bane vei for en rettferdig og stabil framtid i landet, sier talspersonen.

Fått sterk kritikk

Taliban har sendt en 15 mann stor delegasjon, og det er kommet sterk kritikk mot at Norge bidrar til en legitimering av Talibans styre.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har vært tydelig på at møtene i Oslo ikke er en anerkjennelse av Taliban-styret, men talibanerne har under Oslo-oppholdet uttalt at møtene er første skritt på veien mot nettopp det.

Det er også kommet kritikk mot at delegasjonen inkluderer personer som har vært på lister som ettersøkte.

Det inkluderer Anas Haqqani, bror til Sirajuddin Haqqani, som leder Haqqani-nettverket. Nettverket sto bak angrepet på Serena Hotel i 2008, der den norske journalisten Carsten Thomassen ble skutt og drept. Jonas Gahr Støre (Ap), som nå er statsminister, var på hotellet som utenriksminister da angrepet skjedde.

– Skjønner at folk reagerer

Støre er nå i New York og sier han ikke var klar over hvem Taliban ville sende til Norge før de kom.

– Jeg skjønner at mange reagerer når de ser Taliban i Norge. Det er en bevegelse som har stått for terrorhandlinger. Det er en bevegelse som har tatt over Afghanistan. De har verdier som ligger langt fra våre, sier Støre til TV 2.

Underveis i møtene har det også oppstått debatt om at to kvinnesaksaktivister skal ha blitt pågrepet i Afghanistan. Dette avviser Taliban at har skjedd, skriver NRK.