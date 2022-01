– Dette er en meningsløs bruk av skattebetalernes penger å invitere den ekstreme terroristorganisasjonen Taliban på luksustur til Norge. Det er et grelt eksempel på hvordan våre skattepenger sløses bort av regjeringen, sier Listhaug i en skriftlig kommentar.

Hun krevde søndag formiddag svar fra regjeringen på hvor mye besøket koster staten. Noen timer senere svarte UD at det koster 3,5 millioner kroner å leie privatflyet som tok Taliban til Norge, og at prisen på hele besøket er beregnet til 7 millioner kroner.

– Selv om 7 millioner kroner er lite penger for Utenriksdepartementet, som forvalter ufattelige 40 milliarder bistandskroner, er det likevel respektløst overfor skattebetalerne, sier Listhaug.

Hun mener det er naivt av myndighetene å tro at det hjelper å gå i dialog med Taliban.

– At norske myndigheter tror det nytter å snakke med ekstreme islamister om menneskerettigheter og kvinners rettigheter, er så naivt at det er som å tro på julenissen og påskeharen samtidig. Taliban stiller for øvrig med 15 menn og 0 kvinner. Det i seg selv sier det meste, sier Listhaug.

En delegasjon fra Taliban landet lørdag kveld på Gardermoen. De skal i løpet av tre dager ha samtaler med diplomater fra Norge og andre land på konferansehotellet Soria Moria i Oslo.