– Det er rett og slett puslete. Det tar tid å utdanne faglig sterkt personale i helsevesenet. Derfor trenger vi en massiv økning fra starten, for at det skal monne over tid, sa hun i sin tale til KrFs landsstyre fredag.

Ifølge partilederen dekker regjeringens forslag knapt opp for de som slutter i løpet av ett år.

Det var i sykehustalen i forrige uke at helseminister Kjerkol lovet midler til å opprette 200 nye utdanningsstillinger for spesialsykepleiere. I talen kunngjorde hun at regjeringen vil gi sykehusene 1,5 milliarder kroner ekstra for å holde kapasiteten oppe under pandemien.

Bollestad, som selv er utdannet sykepleier, mener at pandemien har avdekket et stort behov for nye hender på sykehusene.

Hun understreker at dette er noe som har bygd seg opp under flere ulike politiske flertall, men at det ikke fritar dagens regjering fra å ta kraftfulle grep, som å øke bemanningen og å gi flere videreutdanning.

I en epost til NTB skriver helseminister Ingvild Kjerkol at satsingen i utdanningsstillinger for spesialsykepleiere er noe både fagforeningene og fagmiljøene har etterspurt. Hun avviser at satsingen er puslete.

Hun minner også KrF-lederen om at Bollestad har gitt flertall til åtte statsbudsjetter på rad.

– Jeg er enig med Bollestad i at dette har bygd seg opp over mange år, sier helseministeren.