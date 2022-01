Nilsen, som er gruppeleder i kommunestyret, vant med 33 mot 26 stemmer, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det var en avstemning, og jeg tapte. Jeg ønsker Leif Arne lykke til framover og håper dette ikke blir for travelt for ham, sier Danielsen til avisen.

Nilsen sier på sin side at Danielsen har gjort en god jobb, men at en ny situasjon i Stavanger-politikken gjør det nødvendig å legge til rette for kjappere beslutninger.