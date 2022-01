Stortinget skal vurdere riksrett mot Knut Arild Hareide

Bakgrunnen er at daværende samferdselsminister Hareide ikke gjennomførte Stortingets vedtak fra 27. mai i fjor om å oppheve kravet om helseattest for eldre bilførere med virkning fra senest 1. august 2021, skriver Motor.

Det er Frp-representantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen og Carl I. Hagen som har anmodet Stortingets ansvarskommisjon om å vurdere riksrett mot Hareide for brudd på ansvarlighetsloven. Saken behandles nå i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Vedtaket Hareide anklages for å ikke ha fulgt opp, var et såkalt anmodningsvedtak, som innebærer at Stortinget ber regjeringen om å utføre noe, uten at det er lovpålagt.

Den tidligere samferdselsministeren sier til Dagen at han ikke er enig i at han lot være å følge opp stortingsvedtaket.

– Etter at saken hadde vært behandlet i Stortinget første gang, gjorde jeg det jeg kunne for å følge opp. Jeg ba først Helsedirektoratet og Vegvesenet om en utredning knyttet til mulige konsekvenser. Stortinget hadde nemlig også sagt at vedtaket skulle innføres på en slik måte at det ikke gikk ut over trafikksikkerheten, forklarer Hareide til avisen.