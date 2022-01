Tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) bekrefter overfor Vårt Land at strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner ikke gjelder Den norske kirke.

– Det er helt uforståelig at regjeringen har prestert å lage en strømpakke som ikke inkluderer landets største trossamfunn, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NTB.

Han påpeker at landet på ny har vært gjennom strenge restriksjoner, og mener derfor at det er viktig at kirkene kan «stå klar med åpne armer».

– Det er rett og slett tragisk hvis strømprisene skal være det som hindrer troende fra å samles.

Ropstad mener regjeringens støtteordninger til strømkrisen har vært kompliserte og at flere grupper har blitt glemt i prosessen, blant annet bønner, idretten, frivilligheten og nå Den norske kirke.

Han viser til at KrF har tatt til orde for makspris på strøm på 50 øre per kWt fra januar til mars som skal gjelde for alle strømkunder.