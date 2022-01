Tyskerne avvisende til mindre kraftutveksling – vil heller ha flere kabler

Strømkrisen vi står overfor i Norge har ført til at etablerte Sp-politikere som Marit Arnestad har tatt til orde for å reforhandle eksisterende avtaler.

Blant annet sa Arnstad nylig til DN at heller ikke Europa er tjent med at Norges vannmagasiner blir tappet til et minimum, og at det derfor er grunn til at Norge bør reforhandle avtalene om kraftutveksling.

– Flere kabler er veien å gå

Den tyske regjeringen advarer mot å avgrense eksporten av strøm til Europa.

– Vi ser på muligheten for mer samarbeid i Europa når det gjelder elektrisitet og gass. Samarbeid går alltid begge veier. Reforhandling tror jeg ikke er riktig vei å gå, sier statssekretær Patrick Graichen i det tyske nærings-og klimadepartementet til TV 2.

Videre sier Graichen at de uansett er villig til å sette seg ned og snakke, hvis en av sidene ønsker det.

På spørsmål om hva Tyskland eventuell kan gi i nye forhandlinger foreslår Graichen blant annet flere kabler overfor TV 2.

– Vi ser på en mulig vei mot karbonøytralitet for Tyskland og resten av Europa med mer havvind, mer ren energi og flere kabler. Det er veien vi bør gå, mener den tyske statssekretæren.

Sjekk strømmen der du bor!

Støre: Ikke trukket noen konklusjon

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er for tiden i Tyskland på sitt første statsbesøk siden han ble statsminister. Her er naturligvis også energi blant punktene på agendaen.

Han er derimot krystallklar på at det er uaktuelt med nye overføringskabler fra Norge i denne regjeringsperioden.

På spørsmål om det er aktuelt å reforhandle noen av de avtalene for kraftutveksling, svarer Støre at de ikke har trukket noen konklusjoner ennå, men at de skal gå gjennom avtalene, og effektene av eksporten og hvordan den påvirker prisene.