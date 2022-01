Dermed støtter partiet regjeringens linje om ikke å ta militære grep i dagens svært spente utenrikspolitiske situasjon.

– Et eget norsk militært initiativ vil derfor være uklokt. Vi vil forholde oss til hva Nato kollektivt beslutter, men påvirke internt, sier Frps utenrikspolitiske talsperson, Christian Tybring-Gjedde, til ABC Nyheter.

Enoksen: – Vi ser ikke grunn til å iverksette aktivitet ut over det nå

Tidligere i dag bekreftet forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til NTB at Norge ikke tar noen militære grep som følge av den spente situasjonen i Europa nå. Det til tross for at våre nærmeste naboland gjør nettopp det – skjerper beredskapen om omgrupperer militære styrker.

– Vi følger med og har økt årvåkenhet i nord, men vi ser ikke grunn til å iverksette aktivitet ut over det nå. Vi har løpende dialog med våre naboer og har god dialog også med Sverige. Vi både orienterer hverandre og har kontakt. Det betyr også at vi også følger utviklingen i Østersjøen, men først og fremst utviklingen i nord, sier Enoksen.

– Vi må være bevisst vår geografiske plassering

Frp er opptatt av at spenningsnivået ikke eskalerer, og ber både Russland og USA være forsiktige med ordbruken i håp om å finne en diplomatisk vei og fredelig løsning på konflikten.

– Den kompromissløse språkbruken begge stormaktene bruker, er lite konstruktivt. Både Russland, USA og Nato bruker kompromissløs retorikk og fremsetter ultimative krav. Det er uklokt og gjør frontene harde og diplomatiet vanskeligere. Rett og slett fordi det blir vanskelig å redde ansikt uten å føle seg ydmyket. mener Tybring-Gjedde.

Han oppfordrer regjeringen til å legge seg på en linje som skaper forutsigbarhet, og som ikke bidrar til provokasjon.

– Vi må være bevisst vår geografiske plassering og vårt naboskap til Russland. Danmark og Sverige er i en noen annen situasjon, men jeg er overrasket over at Danmark var så raskt ute med beslutte å yte et militært bidrag, påpeker Frps utenrikspolitiske talsmann.

– Det er å håpe at de ikke eskalerer spenningen i regionen

Han viser til at Sverige må ta andre hensyn ettersom de står utenfor Nato-alliansen.

– Sverige er ikke medlem av Nato og vurderer suverent egen sikkerhet- og forsvarspolitikk. De har jo også møtt provokasjoner. Selv om det er uklart hvor dronene som er observert kommer fra. Sverige har også sendt styrker til Gotland og det er å håpe at de ikke eskalerer spenningen i regionen, sier Christian Tybring-Gjedde.

- Uklokt av Nato og USA å fordømme Russlands handlinger og krav

Han viser til at Russland trolig forstår at de ikke oppnå sitt fremste mål, og at det ikke vil blitt noen garantier for at Ukraina eller andre land i regionen ikke kan bli medlem av Nato.

- De vil heller ikke få fjernet alle amerikanske styrer fra Nato land i området, ei heller amerikanske mellomdistanserakker i tidligere Warsawapakt-landene. Videre er det jo ikke slik at Ukraina kan bli medlem av Nato dersom landet skulle ønske det. Det er Nato kollektivt som eventuelt aksepterer nye medlemmer.

Samtidig er det uklokt av Nato og USA å bruke retorikk som ved enhver anledning fordømmer Russlands handlinger og krav, understreker Tybring-Gjedde.

Må unngå å ydmyke Russland



Han ser for seg flere muligheter til å unngå at Russland blir stående som den tapende part og ydmyket av Vesten og Nato.

- Skal man løse konflikten må man være mer konstruktiv. Bli enige om hva det er umulig å bli enig om, og hva som eventuelt kan løses. Da må det åpnes en mulighet for noe gjennomslag. Det være seg militærøvelser, plassering av raketter og militære styrker og kanskje også diskutere hvordan de etablerte sanksjonene på grunn av Krim på sikt kan opphøre. Videre bør det være mulig å opprettholde Russland som en strategisk samarbeidspartner med Nato, sier Tybring-Gjedde.

- Russlands innrømmelser kan eventuelt være å garantere for videre gassleveranser til Europa

Til gjengjeld oppfordrer han Russland til å komme med innrømmelser i bytte med det som eventuelt kan tilbys av Nato ved forhandlingsbordet.

- Det kan eventuelt være å garantere for videre gassleveranser til Europa. De kan trekke tilbake styrker fra grensen til Ukraina og gi løfter om å ikke delta i konflikter i Russlands nærområder, foreslår Frps forsvarspolitiske talsperson.

ABC Nyheter har også spurt Ine Eriksen Søreide og Hårek Elvenes, begge representanter for Høyre i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, om en kommentar.