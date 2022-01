Vegetarmat skal gjøres til standard ved arrangementer, skriver Vårt Oslo.

«Vegetarmat skal være standardvalget på kommunale arrangementer. At vegetarmat skal være standardvalget betyr at det er vegetarisk mat som serveres», heter det i et direktiv sendt fra byrådet til 55 kommunale virksomheter i Oslo 3. januar i år.

«Med mindre gjesten ber om noe annet», presiseres det videre.

Oslo Senterparti reagerer på byrådets grep, og mener det ikke er bra for norsk matforsyning.

– Byrådet burde heller jobbe for at kommunen skal tilby kortreist mat enn å jobbe mot matproduksjon som vi har naturgitte forutsetninger for, sier bystyrerepresentant Morten Edvardsen i Senterpartiet i Oslo.

I 2019 gjorde Oslo kommune ifølge Nettavisen vegetarmat til standardvalg ved julebordet sitt, og de som ønsket kjøtt, måtte si ifra på forhånd.