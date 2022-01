Klimaministeren: Norske politikere har gjort en for dårlig jobb i alle år

– Vi har gjort en altfor dårlig jobb alle sammen i alle år, på tvers av partilinjer. Vi har visst om klimakrisen lenge, men vi har gjort for lite, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til Vårt Land.

Norske politikere får refs av direktør Kikki Kleiven ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Hun ønsker at politikerne tar ansvar for at Norge ikke har hatt større utslippskutt så langt og etterlyser mer åpenhet om hvor urealistisk 1,5-gradersmålet er.

Barth Eide tar selvkritikk og peker selv på at Norge burde vært flinkere til å investere i fornybart, spare energi, sette høyere prislapp på utslipp og bygge verdikjeder for utslippsfrie alternativer. Han mener at både Stoltenberg- og Solberg-regjeringen har et ansvar for at Norge ikke har blitt mindre avhengig av oljebransjen.

Også tidligere klimaminister Sveinung Rotevatn (V) går med på at det ikke har gått fort nok.

– Jeg tar ansvar for hvert tonn CO2 vi slapp ut og ikke slapp ut da jeg var klimaminister. Jeg er glad utslippene gikk ned da Venstre styrte, men det har ikke gått fort nok, sier Rotevatn.

Verken Barth Eide eller Rotevatn går med på at 1,5-gradersmålet er umulig å nå, men de vedgår at det er svært vanskelig.