Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne sa til Dagbladet torsdag at de vil ha slutt på skjenkestoppen, og fredag sier også nestleder Kriss Rokkan Iversen det samme til NRK.

– Jeg mener det er grunn til å oppheve den nasjonale skjenkestoppen og erstatte den med plikt til bordservering. Det vil ivareta både smittevernhensyn og bedriftene som har opplevd store konsekvenser av tiltak gjennom hele pandemien, sier hun.

Frp-støtte

MDG får støtte fra Frps Roy Steffensen.

– Beslutningen om skjenkestopp bør revurderes. Forbudet mot skjenking bør få kortere levetid enn de fleste nyttårsforsetter, sier Steffensen.

Rett før jul gikk arbeidsgiverorganisasjonen NHO og LO-forbundet Fellesforbundet sammen ut og ba om at regjeringen måtte tillate skjenking til klokken 22 fra nyttår.

Fredag gikk også byrådsleder i Bergen, Aps Roger Valhammer, ut i Bergensavisen og ba regjeringen om å snu og oppheve skjenkestoppen fra nyttår. Bare den siste uken har fire utesteder i byen gått konkurs.

Men helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har så langt sagt blankt nei til alle lettelser i coronatiltakene, inkludert skjenkestopp, før tidligst 14. januar.

Står alene

Ifølge NRK står imidlertid MDG og Frp alene om å kreve skjenkeforbudet fjernet. De øvrige opposisjonspartiene Rødt, SV, Venstre, KrF og Høyre vil ikke kreve skjenking nå.

I januar i år var det omvendt. Da sørget et flertall i Stortinget med Ap, Sp, MDG, SV, Rødt og Frp for at den daværende regjeringen måtte lempe på tiltakene og la kommuner med lavt smittetrykk tillate at utesteder kunne servere alkohol i forbindelse med matservering.