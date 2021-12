– Vårt viktigste budskap til regjeringen nå er å fjerne skjenkestoppen igjen når de gjør en ny vurdering på nyåret, skriver Valhammer i en melding til Bergensavisen.

Valhammer viser til at byrådet aldri har innført full skjenkestopp i Bergen.

– Det har aldri vært innført full skjenkestopp lokalt i Bergen gjennom snart to år med pandemi. Det er fordi konsekvensene er så store for folk, næringsliv og arbeidsplasser og fordi vår lokale smittevernkompetanse har ment det har vært et usikkert og lite treffsikkert smitteverntiltak, skriver han og peker på at smittekontrollen blir dårligere når festene flyttes til private hjem.

Regjeringen skal vurdere coronatiltakene på nytt i januar.