Politikere mener Amedia-angrep er et angrep på demokratiet

– Det er alvorlig at det går utover den frie pressen. Amedia har ressurser, så det blir viktig å finne ut av hva som har skjedd, sier Stensland, som er justispolitisk talsperson og stortingsrepresentant fra Høyre, til Nettavisen.

Han sier han vil ta initiativ til en debatt om dataangrep mot pressen i Stortinget når de trer sammen igjen etter juleferien.

– Dette er et nasjonalt sikkerhetsspørsmål. Vi må finne ut av hvordan vi kan øke sikkerheten mot cyberkriminalitet. Vi må ikke være naive. Det finnes mange røvere der ute, sier Stensland.

Lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V), fordømmer dataangrepet på Amedia. Han sier at angrepet må oppklares snarest råd og de ansvarlige straffes hardt.

– Angrep på datasystemene til en av Norges store medieplattformer er et angrep på demokratiet. Jeg forventer at regjeringen sikrer at de relevante tjenestene får nok støtte til å raskt oppklare saken. Dette er ikke et vanlig dataangrep, men et støt i demokratiets hjerte, sier han.