Nekter å fastsette ny dato for valg i Libya

Det vil være for risikabelt på nåværende tidspunkt å fastsette nytt tidspunkt for valget, konkluderer parlamentskomiteen som skal føre tilsyn med valget, mandag.

Komiteen avviser dermed forslaget fra Libyas valgkommisjon om at presidentvalget kan holdes 24. januar. Parlamentskomiteen tilhører nasjonalforsamlingen som siden 2014 har hatt base øst i det dypt splittede landet.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

Valget julaften skulle ha vært avslutningen på en FN-ledet fredsprosess.