Sterke reaksjoner mot karanteneunntak: – Urimelig og ulogisk

– Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, til NTB.

Ansatte i skoler og barnehager som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, meldte Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

Valås sier at Utdanningsforbundet har stor forståelse for regjeringens ønske om å holde skoler og barnehager åpne, noe som er bakgrunnen for karanteneunntaket.

– Urimelig og ulogisk

– Regelen er likevel urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen, sier Valås.

Også LO-forbundet Skolenes landsforbund er kritiske.

– Bestemmelsen betyr egentlig at de sender alle ansatte i skoler og barnehager ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker til NTB.

Hun forteller at deres medlemmer er mer bekymret for å bli smittet på arbeidsplassen enn på fritiden.

– Regjeringen bør kjøre på rødt nivå til de får kontroll på smitten, i hvert fall inntil nok personell får en oppfriskningsdose av vaksinen, sier Walker.

Prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen er forelagt kritikken fra de to forbundene.

Helse- og omsorgsdepartementet har vist til Kunnskapsdepartementet for en kommentar til saken.

Tidligere regler for karantene gjelder også for fritidskarantenen som lærerne nå blir ilagt. Det vil blant annet si at hvis man har fått en oppfriskningsdose av coronavaksinen for over en uke siden, er man unntatt smittekarantene både på arbeid og på fritiden.

Regjeringen har bedt kommunene om å prioritere ansatte i skoler og barnehager når de skal gi ut oppfriskningsdoser.