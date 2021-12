Solberg mener Vedum bør innrømme «grov feil»

– Det er et monopol statsråden sitter med når det gjelder hva vurderingene er og hvilken kontakt som har vært. Det mener jeg det er helt åpenbart at man enkelt kunne sagt at vi gjorde en grov feil, og at vi har informert feil , sier hun i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Men det vil ikke finansministeren gjøre, og han avviser å ha gjort feil.

– Jeg tror Erna Solberg bevisst hører med det kritiske øret, svarer han.

– Hvis hun har gått inn og hørt nøyaktig hva jeg sa i Stortinget, så sa jeg at når det gjaldt akkurat kontakten med Esa, så sa jeg at det var en uformell prosess, og at den modellen vi kom med var avstemt at var innafor EUs statstøtteregelverk.

Mandag kom SV og regjeringspartiene til enighet om å øke maksbeløpet for lønnsstøtteordningen til 40.000 kroner.

Enigheten kom etter at EØS-tilsynet Esa i helgen valgte å distansere seg fra uttalelser som finansminister Vedum kom med fredag da han presenterte regjeringens opprinnelige forslag.