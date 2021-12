– Det har vært noen intensive dager, sier SVs finanstopp Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Sammen med de to regjeringspartiene kunne hun mandag ettermiddag legge fram en enighet som har vært forhandlet i ekspressfart i Stortinget.

Dette er hovedpunktene i avtalen:

* Maksbeløpet for lønnsstøtte økes til 40.000 kroner i måneden per ansatt. I regjeringens opprinnelige forslag, som ble lagt fram fredag, var taket satt til 30.000.

* Samtidig økes minimumsbeløpet fra 3.000 kroner til 4.000 kroner i måneden per ansatt.

* De kommunale kompensasjonsordningene styrkes med 500 millioner kroner.

Strid om EØS-regler

Enigheten kommer etter at EØS-tilsynet Esa i helgen valgte å distansere seg fra uttalelser som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kom med fredag da han presenterte regjeringens opprinnelige forslag.

I en redegjørelse for Stortinget forklarte Vedum maksbeløpet på 30.000 kroner slik:

– Grunnen til at vi er kommet dit, er at det også har vært avstemt med Esa tidligere i dag i en uformell prosess, for å vite at man ikke setter ordningen i fare hvis man går for høyt.

Men søndag presiserte Esa at det ikke er noe i EØS-reglene som gjør at taket må settes til akkurat 30.000 kroner.

EØS-reglene innebærer derimot at støttenivået må begrenses til 80 prosent av den ansattes lønn.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) holdt mandag en redegjørelse for Stortinget om dialogen med EØS-tilsynet Esa om den nye lønnsstøtteordningen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Forhandlinger

Dermed kunne maksbeløpet forhandles opp, en mulighet SV som grep begjærlig etter at regjeringens opprinnelige forslag gjennom helgen ble utsatt for hard kritikk og store hotellkjeder varslet massepermitteringer fordi ordningen ikke traff godt nok.

Kaski mener endringene SV har fått inn, innebærer at lønnsstøtten treffer flere bedrifter i ulike bransjer bedre.

– Det viktigste for SV er at flest mulig beholder jobben. Derfor har vi fått hevet beløpene bedriftene får per ansatt, både ved høy og lav omsetningssvikt, sier Kaski.

– Dette øker sannsynligheten for at bedriftene i flere bransjer bruker denne ordninger for å holde ansatte i arbeid, sier hun.

Ap, Sp og SV gir også bedriftene forlenget frist på å ta tilbake permitterte ansatte, slik at de heller kan gå over til lønnsstøtteordningen. Fristen endres fra 21. til 23. desember.

Konservativ tilnærming

Kort tid etter at enigheten ble kunngjort, holdt finansminister Trygve Slagsvold Vedum en redegjørelse for Stortinget om dialogen med Esa.

Finansministeren forklarte da at det var for å være på den trygge siden at regjeringen først landet på 30.000 kroner som maksbeløp.

– Jeg har vært opptatt av å være på den konservative siden og ikke lage en ordning som endte med at bedriftene ville måtte tilbakebetale støtte, eller som brøt med statsstøtteregelverket, sa Vedum.

Ifølge ham hadde regjeringen en uformell dialog med Esa om dette før forslaget ble lagt fram.

– Vi har hele tida vært opptatt av at vi skal være trygge på at dette går igjennom, utdyper finansministeren overfor NTB.

– Var du for konservativ?

– Vårt mål har vært å hjelpe flest mulig arbeidsfolk og bedrifter. Så har vi gått nye runder med Esa der vi har fått avklart at vi har litt større handlingsrom.

Vil granske videre

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ikke fornøyd med finansministerens forklaring. Hun mener Stortinget nå bør undersøke saken videre.

– Det er helt naturlig at vi nå går inn i den korrespondansen som har vært mellom Esa og Finansdepartementet. Her er det viktig å vite hva som er gjort fra Finansdepartementets side når man har jobbet med denne ordningen, sier Listhaug til NTB.

Hun ønsker spesielt å få klarhet i om Esa ga informasjon som gjorde at Finansdepartementet burde ha forstått tidligere at handlingsrommet var større enn det Vedum ga uttrykk for på fredag.