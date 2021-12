Vedum vil møte i Stortinget ved møtets slutt, opplyser Finansdepartementet til NTB.

Flere partier har krevd at Vedum må møte i Stortinget og forklare seg, for å få klarhet i om han kan ha feilinformert.

Bakgrunnen er at Vedum har sagt at EU-regler står i veien for at regjeringen kan gi kriserammede bedrifter mer i lønnsstøtte.

Regjeringen har satt en grense på at det maks kan gis 80 prosent av lønnen i støtte, noe som også er et krav fra EUs side. Men i tillegg har regjeringen satt et makstak for støtten på 30.000 kroner, noe EØS-tilsynet Esa søndag avviste at EU-regelverket krever.

Viste til maksgrense

Da Vedum redegjorde for Stortinget om ordningen fredag, sa han at bedriftene kan få fra 3.000 kroner per ansatt og opp til 30.000 kroner.

– Altså 3.000 kroner i inngangsverdi og 30.000 kroner i maksverdi. Grunnen til at vi er kommet dit, er jo at det også har vært avstemt med Esa tidligere i dag i en uformell prosess for å vite at man ikke setter ordningen i fare hvis man går for høyt, sa Vedum.

Det er denne grensen på 30.000 kroner Esa har avvist at er et krav fra EU.

I møte med Esa-presidenten

Mandag var finansministeren i telefonmøte med Esa-president Bente Angell-Hansen for å diskutere regelverket.

– Det er et mål for denne regjeringen at ordningen blir så god som mulig for norske bedrifter og trer i kraft raskt, sier Vedum til NTB i etterkant av møtet.

Esa-presidenten sier at hun i møtet bekreftet at 80-prosentgrensen er absolutt.

– Men jeg sa også at det er en hovedprioritet for Esa å bistå den norske regjeringen med å få på plass en god ordning innenfor det handlingsrommet regelverket gir i en utfordrende tid for norsk næringsliv, sier hun.

Vedum sier at han tidligere har vist til 80-prosentgrensen, blant annet i et intervju med NRK på lørdag.

– Dette fikk jeg bekreftet av Esa-presidenten i dagens samtale, sier han.

SV vil heve makstaket

Parallelt med bråket rundt Vedums uttalelser, er regjeringen og SV i gang med forhandlinger rundt lønnsstøtten. Målet er å bli enige senest tirsdag.

– Vi forhandler med regjeringen og har dialog nå gjennom dagen. Vi har en ambisjon om å lande det fortest mulig, enten i dag eller i morgen, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Et hovedkrav fra SVs side er at makstaket på 30.000 kroner i måneden per ansatt må heves.

NHO og Virke overrasket

Regjeringens lønnsstøtteordning er utarbeidet etter forhandlinger med partene i arbeidslivet. Både NHO og Virke uttrykte søndag overraskelse over avklaringene fra Esa.

– NHO har gjentatte ganger bedt om å heve maksbeløpet, men Finansdepartementet var fredag tydelig overfor NHO at lønnsstøtteordningen da ville stange mot statsstøtte-regelverket i EØS, og at det ikke var mer å gå på, sa arbeidslivsdirektør Nina Melsom til NTB søndag kveld.

– Vi er svært overrasket hvis dette nå viser seg å ikke stemme. Med disse uttalelsene fra Esa forventer vi at finansministeren oppklarer saken umiddelbart, sier hun.

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen sier til NTB at saken overrasker stort.

– Vi fikk den samme beskjeden. At Vedum skylder på EØS, er merkelig, sa han.