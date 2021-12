NHO og Virke: Overrasket over lønnsstøtte-avsløring

– Med disse uttalelsene fra Esa forventer vi at finansministeren oppklarer saken umiddelbart, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO. Foto: Terje Bendiksby / NTB Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix