Manchin kan velte Bidens store krisepakke

– Jeg kan ikke stemme for den, og jeg kan ikke stemme for å fortsette med dette lovforslaget. Jeg rett og slett kan ikke, sa Manchin til Fox News søndag.

Dermed kan det bli kroken på døren for president Bidens prestisjeprosjekt.

Manchin og senator Kyrsten Sinema er de to eneste senatorene fra Demokratene som ikke har villet stemme for pakken. Men deres stemmer er helt avgjørende for om pakken blir vedtatt i Senatet siden samtlige republikanere er imot.

Nå bekrefter altså Manchin at han ikke vil stemme for. Sinema sa til CNN tidligere i desember at hun ikke vil forplikte seg til å stemme for.

– Han får litt av en jobb med å forklare dette

Dette har opprørt mange demokrater, deriblant senator Bernie Sanders som kommer med flengende kritikk av Manchin.

– Han får litt av en jobb med å forklare dette til innbyggerne i West Virginia (Manchins hjemstat. red.anm.), sier Sanders til CNN.

Pakken på om lag 2.000 milliarder dollar ble vedtatt i Representantenes hus i november.

Den omfatter blant annet penger til gratis barnehage, subsidier til barnepass, helsetjenester for eldre og annen eldreomsorg, samt tiltak for ren energi og elektriske biler delvis finansiert av økt skatt for rike og selskaper.

I tillegg skal skattevesenet IRS få 80 milliarder dollar i økt budsjett for å kunne ettergå og undersøke manglende skatteinntekter, en ordning som Det hvite hus mener vil hente inn 207 milliarder dollar over det neste tiåret.