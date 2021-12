Det er Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enig om.

– Jeg er glad vi har funnet en løsning som gjør at levedyktige bedrifter slipper å få en skattesmell mens de er nedstengt på grunn av smitteverntiltak, sier Arbeiderpartiets Eigil Knutsen.

Krisetiltakene skal vare så lenge krisen varer, understreker Senterpartiets Geir Pollestad.

– Arbeidsfolk og bedrifter skal være trygge på at regjeringen stiller opp. Derfor var det helt nødvendig å imøtekomme bedriftene ved å utvide ordningen, sier han.

Etter 31. mars vil avdragene måtte betales inn månedlig fram til 31. desember 2022. Endringen vil medføre en kostnad på 320 millioner kroner.

– Når det nå er nye smitteverntiltak som bidrar til redusert omsetning for næringslivet, er det naturlig å utsette innbetaling av skatt. Dette vil være et viktig bidrag for å avhjelpe situasjonen for næringslivet, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson.