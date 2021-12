Full forvirring om nettleie-utsettelse

På en hasteinnkalt pressekonferanse på Stortinget fredag morgen la Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV fram en ny og justert strømpakke etter lange forhandlinger kvelden før.

Partiene er blant annet enige om å utsette den nye og omstridte nettleieordningen, som egentlig skulle tre i kraft på nyåret, på ubestemt tid.

Det lar seg ikke gjøre, sier Energi Norge, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for energiselskaper.

– Vi informerte regjeringspartiene allerede før helgen om at det ikke er praktisk mulig å endre dette nå to uker før nyttår. De nye systemene er tatt i bruk og kundene er for lengst informert, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Også nettselskapet Elvia mener en utsettelse er vanskelig, skriver Aftenposten . Det samme melder Distriktsenergi, som representerer nett- og kraftselskaper i distriktene, skriver E24.

SV advarer om sinte strømkunder

SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, advarer nettselskapene mot å innføre den nye ordningen.

– Da må de forberede seg på en storm av sinte kunder og at vi vil utfordre regjeringen på lovligheten av dette innenfor dagens lovverk, sier Haltbrekken til NTB.

Lars Haltbrekken i SV advarer nettselskapene mot å innføre nye nettariffer fra nyåret. – Da må de forberede seg på en storm av sinte kunder, sier han. Foto: Lise Åserud / NTB

Han sier det bør være en selvfølge at dagens ordning kan videreføres og stusser over argumentet om at det ikke er praktisk mulig med en utsettelse.

– Da er jeg veldig forundret over hvordan det står til i den norske kraftbransjen. Da har nettselskapene fulgt forferdelig dårlig med i den offentlige debatten. De bør, som alle andre, være klar over at vi har en mindretallsregjering, sier Haltbrekken.

Ap vil la selskapene avgjøre

Terje Aasland, energipolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener på sin side at det er opp til nettselskapene selv å ta denne beslutningen.

– Akkurat sånn situasjonen er nå, synes vi det er uklokt å ha et pålegg om å innføre nye nettariffer. Så erkjenner vi at mange selskaper er forberedt på å gjøre det, og mener det er riktig å gjøre det nå, sier Aasland til NTB.

– Selv om de også skal håndtere en stor strømpakke på over fem milliarder kroner, så må de kunne ta den avgjørelsen, sier han.

Aasland sier det viktige for Ap er at selskapene ikke blir pålagt å innføre den nye ordningen fra 1. januar.

Terje Aasland i Arbeiderpartiet mener nettselskapene selv må avgjøre om de vil vente med å innføre nye nettariffer eller ikke. Foto: Lise Åserud / NTB

– Så er det nok litt ulike meninger om hva som er riktig og ikke, og det aksepterer jeg, sier han.

– Ikke troverdig

Både forbrukerorganisasjonen Huseierne og Norske Boligbyggelag (NBBL) mener det er viktig at nettselskapene nå lytter til Stortinget.

– Det er viktig at selskapene følger opp de politisk signalene som gis, sier energipolitisk rådgiver Linda Ørstavik Öberg i Huseierne til E24.

Administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL mener det ikke står til troende at nettselskapene ikke kan vente med å innføre nye tariffer.

– Selskapene har inntil denne måneden fakturert husholdningene etter de gamle tariffene, så det virker for meg utenkelig at det skal være umulig, sier Folke Fredriksen til NTB.