Kina «sterkt imot» nye sanksjoner fra USA

USA kunngjorde torsdag en rekke nye sanksjoner mot Kina, blant annet et tilnærmet de facto forbud mot all import fra Xinjiang-regionen. USA frykter at uigurer blir brukt i slavearbeid.

Kina reagerer fredag kraftig på det amerikanske tiltaket.

– Kina er sterkt misfornøyd og kraftig motstandere av dette, sier talsperson Wang Wenbin for kinesisk UD.

Han legger til at Kina vil ta «alle nødvendige grep» for å beskytte kinesiske selskaper.

Regionen er en stor eksportør av blant annet bomull. Det anslås at om lag 20 prosent av klærne som importeres til USA hvert år, inneholder materialer fra Xinjiang.

Menneskerettseksperter mener imidlertid at mer enn en million uigurer og andre tyrkiskspråklige muslimer er fanget i interneringsleirer i regionen.