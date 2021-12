Energi-Norge: Ikke mulig å utsette innføringen av ny nettleieordning

De tre partiene er enige om at den nye forskriften om nettleie ikke skal innføres fra 1. januar og heller ikke i løpet av våren 2022.

Men så lett er det ikke, ifølge Energi-Norge, som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for energiselskaper.

– Stortingspartiene vet utmerket godt at det ikke lenger er mulig for nettselskapene å utsette innføringen, fordi systemet allerede er teknisk på plass. Vi har lojalt innrettet oss etter det statsråden senest mandag sa til stortinget, at ordningen skal innføres, sier Energi Norge-sjef Knut Kroepelien til Aftenposten.

– Vi har således ingen mulighet til å utsette ordningen i praksis, sier Kroepelien.

Ifølge ham har Energi Norge informert Stortinget og departementet fortløpende om når det var for sent å innføre i praksis, noe som skjedde i begynnelsen av denne uken.

Kroepelien opplever det som svært vinglete og uforutsigbart at stortinget ikke støtter egen statsråd på dette området.

– Den nye nettleien vil innføres, fordi det ikke er mulig for selskapene å reversere dette lenger, sier han.