Opposisjonen i Tyskland hevder budsjett er grunnlovsstridig

De konservative parlamentarikerne i CDU/CSU kaller også Lindner for en hykler og opportunist.

De reagerer sterkt fordi et budsjett på rundt 60 milliarder euro ble godkjent som et pandemilån for dette året, som viste seg å ikke være nødvendig. Forslaget fra Lindner er å omdisponere pengene til klimavern og digitalisering.

Beløpet skal oppbevares i et fond for bruk i årene som kommer. Den føderale regjeringen pådrar seg ingen ny gjeld som følge av omfordelingen.

Men opposisjonen, inkludert det høyreradikale partiet AfD og Venstreradikale Linke, anser det likevel som konstitusjonelt tvilsomt fordi penger som ble godkjent for å bekjempe koronapandemien nå i stedet skal brukes på klimabeskyttelse og andre prosjekter.

De ønsker å ta opp saken i Bundesverfassungsgericht, den føderale forfatningsdomstolen i Tyskland.

Finansdepartementet sier at pandemien umuliggjorde mange investeringer i klimavern, som det nå må gjøres opp for.

Planene skal opp til avstemming på nyåret.