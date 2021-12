Frp krever behandling av krisepakke før jul

I en debatt i stortingssalen tirsdag varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at regjeringens nye krisetiltak vil bli lagt fram for Stortinget i form av en samleproposisjon «rett på nyåret».

Vedum tok forbehold om at det kan være noen ting som må varsles før nyttår.

– Men hovedbolken kan vi behandle på nyåret, sa han.

Listhaug mener uttalelsen er oppsiktsvekkende.

– Det verste her er at de nå sender en lang rekke bedrifter inn i julen uten å vite hva de vil få i kompensasjon, hva de vil få og hvordan innretningen blir. Dette vil selvsagt også føre til mange ansatte som vil bekymre seg for jobben sin i julen, sier Frp-lederen, som samtidig etterlyser en avklaring om regjeringens nye strømtiltak.

Også finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV er bekymret.

– Det haster å komme på plass med de nye kompensasjonstiltakene, både for arbeidstakere og for næringslivet, sier Kaski til NTB.

Hun trekker spesielt fram lønnsstøtte som en sak som bør behandles i Stortinget allerede før jul.