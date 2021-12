– Det som jeg må legge til grunn, er de rettsreglene vi har. Det er en helhetsvurdering ut fra de, alvorlighetsgraden i saken og mistanke om straffbare forhold, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til Dagens Næringsliv.

Flere tidligere stortingsrepresentanter har latt være å si fra til Stortinget om at de har annen jobb og inntekt, mens de har mottatt etterlønn fra Stortinget. Hittil har dette resultert i at de får krav om å betale penger tilbake, tidvis store summer. Ifølge DN er dette beløp som folk som får andre betalingskrav fra det offentlige, ville fått fengselsstraff for.

– Så langt har vi konkludert med krav om tilbakebetaling i disse sakene, men vi har fortsatt saker som ikke er lukket. Og Riksrevisjonen skal nå inn i disse sakene bakover i tid. Det innebærer at vi kan ikke utelukke anmeldelser, selv om det har skjedd en tilbakebetaling, sier Andreassen.