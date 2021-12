Denne uken fikk Tyskland ny forbundskansler, etter 16 år med kristendemokratenes Angela Merkel.

Den nye forbundskansleren, Olaf Scholz tilhører partiet Sosialdemokratene og har de siste fire årene vært finansminister under Merkel.

Første gang i tysk historie

For første gang i tysk historie er det tre partier som skal regjere sammen. Med på laget har nemlig Sosialdemokratene fått med seg det liberale partiet Fridemokratene og miljøpartiet De Grønne.

Ingrid Brekke er journalist i Aftenposten og Tyskland-ekspert. Foto: Humanist Forlag

Hittil har de tre partiene vist seg å samarbeide bra, mener Tyskland-ekspert og Aftenposten-journalist Ingrid Brekke.

– Da de jobbet med regjeringsplattformen sin ble ingenting lekket til media. Slik bygges intern tillit, noe som er viktig siden de aldri har regjert sammen før, sier hun til ABC Nyheter.

Klimapolitikk står sterkt

Til forskjell fra den forrige regjeringen står den nye for en mer moderne og vesentlig mer grønn politikk.

I plattformen sin lanserer de blant annet en ambisjon om å bli et nullutslipps-land og fase ut gass, noe som kan få konsekvenser for Norge.

– Gass er jo gjerne noe vi i Norge vi selge til blant annet Tyskland, så vi i Norge vil kanskje merke regjeringsskifte på den måten, sier Brekke.

– Men dette er ikke noe som skjer i morgen, altså.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Rikskansler Olaf Scholz sammen med sin nye regjering bestående av representanter fra sitt eget parti Sosialdemokratene, Fridemokratene og De Grønne. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters / NTB

Tyskland har valgt å tenke annerledes rundt det «grønne skiftet» enn Norge, sier Brekke.

– I Tyskland står klimapolitikken sterkt, og den har også preget valgkampen. Hvor vi i Norge frykter det «grønne skiftet» fordi vi tjener pengene våre på olje og gass, ser de i Tyskland på det hele som en mulighet til å lede an teknologisk, og dermed tjene penger på det.

– For dem handler det om å være først ut, legger hun til.

Den grønne retningen Tyskland er i ferd med å ta vil likevel ikke endre forholdet og det gode samarbeidet med Norge, mener Tyskland-eksperten.

– Vi har et godt og stabilt forhold til Tyskland, og det vil nok ikke endre seg.

Påvirker utenrikspolitikken

Tysklands utenrikspolitikk har vært med på å påvirke norsk utenrikspolitikk, og vil nok også det i fremtiden.

Blant annet tror Brekke en av årsakene til at Norge bestemte seg for å stille som observatør i møter om FN-traktaten om forbud mot atomvåpen, var fordi de visste Tyskland kom til å gjøre det samme.

Tyskland har også stor innflytelse i EU, og Norge har også støttet seg på Tyskland i EU-saker.

Med et nytt og grønnere Tyskland vil derimot Norge kunne se langt etter å få gjennomslag for karbonfangst og -lagring, noe det er generelt lite oppslutning for i Tyskland.