Rødt nærmer seg 7-tallet på ny meningsmåling

Meningsmålingens største byks gjør Rødt, som går fram 1,6 prosentpoeng til 6,9 prosent. Hvis målingen for Dagsavisen, ANB og FriFagbevegelse hadde vært valgresultatet, ville regjeringen trengt både SV og Rødt for å få flertall i Stortinget.

– Det hadde vært veldig bra både for vanlige folk og landet vårt. Da kunne vi presset regjeringen enda mer. Men selv nå er de sårbare for press. Ikke minst når Rødt og fagbevegelsen går sammen slik vi så når det gjaldt feriepenger for ledige, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

Både Ap (-2,1) og Sp (-1,3) går tilbake på meningsmålingen og har nå henholdsvis 23,9 og 12 prosents oppslutning. Det betyr at de begge pustes i nakken av de to store på borgerlig side. Høyre vokser med 2,1 prosentpoeng til 23,1 prosent, mens Frp faller med 0,8 til 11,1 prosent.

– Mange er i en tøff situasjon, og jeg forstår at folk er fortvilet. Selv om vi er største parti i denne målingen, skal Arbeiderpartiet vokse mer, sier Aps partisekretær Kjersti Stenseng.

For de øvrige partiene er det mindre endringer. SV (+0,3) havner på 9,2 prosent, Venstre står på stedet hvil med 4,8 prosent, mens MDG og KrF ender langt under sperregrensen med henholdsvis 3 og 3,1 prosent.

Målingen er utført av Opinion og basert på 961 telefonintervjuer i perioden 30. november til 6. desember. Feilmarginen er fra 1,2 prosentpoeng for de minste partiene til 3 prosentpoeng for de største.