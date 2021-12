– Å stenge skolene er et inngripende tiltak som berører både barn og deres foreldre. Skoler skal ikke stenges som et forebyggende tiltak, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB.

Kunnskapsministeren sier videre at det allerede er satt inn tiltak for å begrense smitten i samfunnet, og hun peker på at vaksinasjonsgraden er høy og tredje dose er på vei.

– Jeg håper at tiltakene vil være gode nok til at skoler og barnehager vil kunne holde åpent også i det videre, sier Brenna.