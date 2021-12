– Det er altfor lite og treffer altfor få. Det er en hån at de har somlet for å få på plass noe så stusslig som treffer så få. Lavtlønte, AAP-mottakere og arbeidsledige vil få trøbbel før jul. Sammen med coronarestriksjoner er dette en fattig trøst, sier Marhaug, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hun mener at mange vil falle utenfor de nye støttetiltakene som kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) la fram onsdag morgen.

– Rødt er enig i at vi kan være mer målrettet på sikt. Det går for eksempel an å differensiere elavgiften og momsen etter rimelig forbruk og luksusforbruk. Men akkurat nå handler det om å betale ut penger snarest mulig og at ingen faller utenfor, sier hun.