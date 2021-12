Frp forventer gjeninnføring av kompensasjonsordningen

– Denne har vi alt regler for, det er bare til å skru på knappen og si at denne gjelder fra og med i dag, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen Roy Steffensen (Frp) til NTB.

– I tillegg mener Frp vi må se på regelverket for permittering, samt redusere antall dager arbeidsgiver må betale ved sykdom ned til tre. Regjeringen må nå ta sin del av regningen for at ansatte følger smitterådene og holder seg hjemme ved sykdom og symptomer, sier Steffensen.

Han sier regjeringspartiene var raskt ute og kritiserte forrige regjering for at tiltakspakker kom for sent.

– Nå har de gjort akkurat det samme selv. De kan imidlertid rette opp litt av inntrykket nå i kveld, men da må de vise at de kommer med tiltak som ivaretar både bedrifter og ansatte som nå har havnet i en vanskelig situasjon, sier Frp-politikeren.