Regjeringen ber Stortinget endre arbeidsmiljøloven

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, sier Tajik i en pressemelding.

Hun følger nå opp løftet Arbeiderpartiet og Senterpartiet gir i Hurdalsplattformen om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i arbeidsmiljøloven.

Fredag fremmer regjeringen et lovforslag om dette for Stortinget. Det ble bestemt i statsråd samme dag.

Bestemmelsen om generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil ett år ble innført under Solberg-regjeringen i 2015. Arbeiderpartiet har lenge varslet at de ønsker å fjerne denne bestemmelsen.

– Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å styrke ansattes rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv, sier Tajik.