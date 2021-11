Bråket i Bergen: Senterpartiet åpner for budsjettforhandlinger med Høyre

Gruppelederne i bystyret i Bergen hadde frist til mandag klokken 11 for å avklare hvem som kan tenkes å danne byråd.

Fungerende gruppeleder i Senterpartiet, Anne Brit Reigstad, sier mandag formiddag at flertallet i bystyregruppen og styret i lokallaget ikke vil snu i bybanesaken, melder Bergens Tidende og Bergensavisen.

Dersom Arbeiderpartiet ikke gir seg, er Sp er åpen for budsjettforhandlinger med Høyre.

– Vi vil da vurdere å gå i forhandlinger med Høyre, sier Reigstad.

Høyre mangler støtte

Høyre har allerede varslet at partiet er klare til å ta byrådsansvar etter at det Ap-ledede byrådet gikk av som følge av bybanesaken forrige uke. Gruppeleder Harald Victor Hove (H) har imidlertid ikke støtte fra de tidligere byrådskollegene Venstre og KrF.

I bybanesaken fant Hove sammen med FNB, Frp, Rødt og flere uavhengige kandidater.

Også den nylig avgåtte byrådslederen fra Arbeiderpartiet, Roger Valhammer, har sagt at han er villig til å gå inn i stillingen igjen dersom nye sonderinger i bystyret ender med at et flertall peker på ham.

Da må det imidlertid skje noe med bybanevedtaket, understreker han.

Rødt står på sitt

Det Ap-ledede byrådet vil bygge Bybanen over Bryggen, men fikk ikke støtte fra samarbeidspartiet Rødt.

De gikk istedenfor inn for opposisjonens alternativ, som er å legge bybanetraseen via en tunnel som omgår Bryggen. Valhammer stilte kabinettsspørsmål i forkant av avstemningen og kunngjorde like etter vedtaket at byrådet trekker seg.

Rødt i Bergen har allerede signalisert at partiet ikke kommet til å snu i saken for å redde Ap-byrådet, som inntil videre fungerer som et forretningsministerium.

Partiet ber i stedet Arbeiderpartiet etablere et byråd som kan gjennomføre bybane i tunnel.