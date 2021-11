Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke kommentere om Eva Kristin Hansens måte å bruke pendlerbolig-ordningen på, skal være tillatt framover, skriver Adresseavisen.

Avisen ønsket svar på om framgangsmåten til den tidligere stortingspresidenten var grei.

– Han ønsker ikke å kommentere, svarer en rådgiver for Støre.

Stortinget har varslet at det blir en gjennomgang av reglene. Men heller ikke Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud vil svare på om Hansens måte å benytte ordningen på har vært i orden.

– Jeg viser til det arbeidet som er igangsatt av presidentskapet, der de har satt ned et utvalg som skal vurdere alle sider av regelverket. Jeg regner med at dette arbeidet gir grundige svar på det du spør om, skriver Aasrud i en tekstmelding til avisen.

Heller ikke stortingspresident Masud Gharahkhani eller partisekretær Kjersti Stenseng ønsker å svare.

Hansen har selv gitt uttrykk for at hun fulgte reglene til punkt og prikke, mens stortingsdirektør Marianne Andreassen mener hun ikke skulle hatt gratis pendlerbolig, og at regelverket har vært tydelig siden 2006.