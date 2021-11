SV frustrert over trege budsjettforhandlinger

Fredag avga finanskomiteen sin innstilling til statsbudsjettet for neste år. Men de som avgjør hvordan pengene skal brukes, er ikke kommet til enighet. Dermed vil forliket bli lagt fram som et eget forslag når budsjettet skal behandles i plenum.

– Som dere er kjent med, er det ikke flertall i den innstillingen, så derfor jobber vi på videre for å sikre en god budsjettavtale mellom Ap, Sp og SV, sier Eigil Knutsen (Ap) som leder finanskomiteen.

Han viser til at det også tidligere år har vært sånn at en budsjettenighet mellom regjeringspartiene og støttepartier først har kommet i stand etter at komiteen har avgitt sin innstilling.

2. desember er det budsjettdebatt i Stortinget.

– Vi ønsker å bli ferdig i god tid før det, så vi kan lage en god budsjettavtale, sier Knutsen.

Fredag formiddag møttes Ap, Sp og SV til et nytt forhandlingsmøte. Etterpå var det ikke klart når de skulle møtes igjen.

– Klar på minuttet

SVs Kari Elisabeth Kaski gir uttrykk for frustrasjon for framdriften.

– SV har vært klar til å møtes på minuttet. Vi har vært tilgjengelig i to uker samlet sett og har vært innstilt på å møtes langt mer enn vi har gjort. Vi har også vært innstilt på mer reelle forhandlinger i rommet og større bevegelse mellom møtene enn det vi har opplevd fra regjeringspartienes side, sa Kaski etter forhandlingsmøtet.

Hun sier avstanden fortsatt er stor, men at det ikke er aktuelt for SV å bryte forhandlingene nå.

– Jeg ser ikke at vi er tjent med å true med det nå. Det er viktig for oss å få på plass en an svarlig budsjettavtale som er både rød og grønn, sier hun.

– Det viktigste er politikken

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjel svik framstår mindre bekymret for tidsbruken.

– Vi jobber videre for å gi landet et godt budsjett. Det er det folk kommer til å merke: Ikke hvor lang tid vi har brukt, men hva slags politikk vi kommer fram til, sier han til NTB.

De parlamentariske lederne ble brakt inn i begynnelsen av uka for å få framdrift i samtalene, men inntil videre er det altså finanspolitikerne til de tre partiene som forhandler.

– Vi er ikke der nå at finansfolkene til Ap, Sp og SV kan slippe dette. Det er fortsatt for mye på bordet, for detaljert og det er for mye som er uavklart. Så etter vårt syn må vi fortsette å jobbe gjennom helgen, sier Kaski.

– Vi fortsetter å jobbe på og prøver å holde god framdrift. Det er mange som bidrar med gode innspill i disse forhandlingene, er Knutsens svar på spørsmålet om parlamentariske ledere eller partiledere må ta et tak.