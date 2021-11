Vedum forsvarer kutt til private barnehager

Bakgrunnen for kuttet regjeringen foreslår i statsbudsjettet, er at de private barnehagene har fått for store pensjonstilskudd.

Regjeringen legger opp til å ta økonomisk livet av de private barnehagene, hevdet Frp-leder Sylvi Listhaug (Frp) i Stortingets spørretime onsdag.

Vedum svarte at regjeringen ønsker å ha både private og offentlige barnehager.

– Når vi har gjort justeringer i kompensasjonen for pensjonskostnader, så er det fordi kompensasjonen som er gitt, er litt for høy, svarte Vedum.

– Vi er opptatt av at skattepenger skal gå til barnehagedrift, og at det skal være effektivt, sa han også.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har tatt initiativ til en protestaksjon der barnehager stenger tidligere enn vanlig onsdag.