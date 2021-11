– Det er triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos i representantenes ordninger, sa Gharahkhani da han møtte pressen i vandrehallen onsdag formiddag.

Ap-politikeren, som partiet ønsker at skal bli ny stortingspresident, sier at han er motivert for en ryddejobb.

– Min jobb som stortingspresident blir sammen med politikerne her på huset og administrasjonen å bygge opp tilliten. Det blir ikke en enkel jobb, det tror jeg alle ser, men jeg er motivert for den ryddejobben.

Gharahkhani sier til NTB at dersom han blir valgt, vil han raskt ha et møte med presidentskapet og de parlamentariske lederne om veien videre.

– Alle vet at det er en formidabel oppgave å bygge opp igjen tilliten mellom det norske folk og Stortinget. Demokratiet vårt er avhengig av det, og jeg vil legge all min tid og krefter i den jobben, sier han.

Kan overta for Hansen

Stortinget velger formelt ny stortingspresident torsdag.

Gharahkhani overtar etter alle solemerker etter Eva Kristin Hansen (Ap), som varslet sin avgang etter at Adresseavisen i forrige uke avslørte at hun i perioden fra 2014 til 2017 kan ha fått pendlerbolig av Stortinget uten å ha krav på det.

Hansen meddelte tirsdag Stortinget formelt om sin avgang.

Iranskfødte Gharahkhani er stortingsrepresentant for Buskerud. Han er fra Skotselv i Øvre Eiker, og han har hatt fast plass på Stortinget siden 2017. Han blir mest sannsynlig den første stortingspresidenten med innvandrerbakgrunn noensinne.

Gharahkhani har vært leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg og har inntil nå vært andre nestleder i næringskomiteen på Stortinget.

Støre stolt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han er stolt av at Masud Gharahkhani trolig blir Norges første stortingspresident med minoritetsbakgrunn.

– Jeg kjenner Masud Gharahkhani som en erfaren, rettferdig og ryddig politiker som er høyt respektert i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Han vil bli en god stortingspresident, og jeg er stolt av at han blir den første med minoritetsbakgrunn som får dette viktige vervet, sier Støre i en pressemelding.

Myrli ute

Arbeiderpartiet bekrefter også at Kari Henriksen (66) fra Vest-Agder innstilles som fjerde visepresident. Hun blir også nytt medlem i Kontrollkomiteen.

Det betyr at Sverre Myrli fra Akershus ryker ut av presidentskapet. Myrli ble valgt til Stortingets fjerde visepresident så sent som 9. oktober.

Ap opplyser at Myrli går inn i næringskomiteen. Han blir også nytt medlem av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) og ny første vara til Delegasjonen til det parlamentariske partnerskap Asia-Europa (ASEP).

Mange rokeringer

Innstillingen fører også til en rekke andre rokeringer: Åsmund Aukrust blir fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Nils-Ole Foshaug går inn som ny fraksjonsnestleder og Eva Kristin Hansen går inn som nytt medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.

Per Vidar Kjølmoen blir ny fraksjonsleder i næringskomiteen, Lubna Jaffery blir ny fraksjonsleder i kontrollkomiteen, og Tove-Lise Madland går inn som nytt medlem av helsekomiteen.